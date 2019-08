’Steun voor Britse bedrijven bij harde Brexit’

Dat meldt de Britse krant The Sunday times. De voorbereidingen voor een harde Brexit, waarbij er geen afspraken zijn gemaakt over het Britse vertrek uit de EU, staan onder leiding van voormalig minister van Milieu Michael Gove. Hij bevestigde deze week voor het eerst dat er wordt gewerkt aan een steunpakket voor bedrijven die om dreigen te vallen door Brexit.

Volgens The Times is er een geheime lijst met Britse werkgevers die het grootste risico lopen bij een Brexit. De sectoren waar de grootste klappen vallen zijn de bouw en de industrie.

Economie krimpt

De zorgen om een recessie in het Verenigd Koninkrijk nemen ondertussen toe. Het Britse pond zakte vrijdag naar het laagste niveau tegenover de euro in circa tien jaar, toen bleek dat de Britse economie voor het eerst in zeven jaar tijd gekrompen is.

In de drie maanden tot aan juni kromp de economie met 0,2%. Bij twee kwartalen krimp op rij is er sprake van een technische recessie.

Premier Johnson heeft alle ambtenaren geschreven dat de voorbereiding op een harde Brexit de hoogste prioriteit heeft. Alle verloven zijn in aanloop naar 31 oktober, de dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, ingetrokken.

’Niet bang voor harde Brexit’

Minister van Financiën Sajid Javid ontkent dat de economie in een recessie dreigt te komen. Een harde Brexit is volgens hem ‘niks om bang voor te zijn’. “We zullen er klaar voor zijn, we zullen ons er doorheen slaan, we komen er sterker en nog weerbaarder uit.”

Minister van Transport George Freemand waarschuwde juist dat een harde Brexit een ‘absolute ramp’ is, en er toe kan leiden dat de Conservatieven twintig jaar niet meer aan de macht zullen zijn.