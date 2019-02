'BAM sluit jaar met positieve noot'

Volgens de marktvorsers krikte de bouwonderneming uit Bunnik in het afgelopen jaar zijn winst voor belastingen op tot 145 miljoen euro. Dat bedrag is exclusief herstructureringslasten, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbaten. De winst een jaar eerder lag nog op 63 miljoen euro. Het is de bouwer ook gelukt om de opbrengsten op te voeren tot 6,8 miljard euro, een stijging van 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep blijft er een bedrag van 105 miljoen euro over.

De resultaten van een jaar terug werden nog gekleurd door een groot verlies dat de bouwer moest boeken op het zeesluisproject in IJmuiden. BAM kondigde in het afgelopen jaar mede daardoor aan selectiever te worden met grote opdrachten. Zo trok het bouwbedrijf zich afgelopen kwartaal terug uit het project rondom de verlenging van de A15 bij Nijmegen, omdat er te veel risico's aan zouden kleven.

Orders

Het orderportefeuille van BAM zal verder de aandacht trekken. Het bedrijf sleepte onlangs meerdere grote contracten binnen, zoals een langlopende opdracht op Schiphol, voor onder meer de ondergrondse infrastructuur, en de aanleg van een metrolijn in München. De operationele winstmarge van de bouw- en infrastructuurtak, waar de meeste contracten onder vallen, zal tevens in de belangstelling staan bij de bekendmaking van resultaten, benadrukken kenners bij ING.

Ook kondigde het bouwconcern vorig kwartaal zijn structuur aan de top te wijzigen. BAM roept onder meer een speciaal comité (Executive Committee) in het leven om sneller en beter te kunnen beslissen over strategische kwesties. Als gevolg hiervan besloot de huidige operationeel directeur Erik Bax om op te stappen. Naast topman Rob van Wingerden en financieel directeur Frans den Houter nemen twee nieuw te benoemen operationele directeuren plaats in de commissie. Mogelijk komt hierover meer nieuws naar buiten.