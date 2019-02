'Lagere resultaten voor Wolters Kluwer'

Wolters Kluwer worstelde vorig jaar met ongunstige wisselkoerseffecten, onder meer vanwege de duurdere euro. De opbrengsten kwamen in 2018 uit op 4,3 miljard euro, rekenen analisten in doorsnee voor. Een jaar eerder was dat nog ruim 4,4 miljard euro. Onder de streep resteerde 650 miljoen euro vergeleken met 670 miljoen euro behaald in 2017.

De informatieleverancier wist wel de operationele winst, ofwel het resultaat voor eenmalige posten, op te voeren. Deze komt volgens de consensus uit op 974 miljoen euro, tegen 869 miljoen euro een jaar daarvoor. Verder blijft Wolters inzetten op digitalisering. Zo kocht het in oktober softwarebedrijf eVision, om de activiteiten van onder meer de Legal & Regulatory-divisie te versterken. De dataleverancier verdient zo'n 90 procent van de opbrengsten met digitale producten.

Wolters Kluwer presenteert ook een nieuw bedrijfskoers voor de komende drie jaar tijdens de handelsupdate. Het huidige strategische plan, dat afgetrapt werd in 2016, liep eind vorig jaar af. De dataleverancier legde destijds de focus op het winnen van een groter marktaandeel, het ontwikkelen van nieuwe producten en het verlagen van de kosten. Ook stond het personeelsbeleid hoog op de agenda.