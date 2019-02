Den Haag wil in 2020 over op razendsnel 5G

Het telecombedrijf begint dit jaar al met de uitrol van de eerste locaties met een 5G-verbinding. In de eerste fase werkt T-Mobile vooral aan oplossingen voor de logistiek en industrie, denk aan het bieden van zeer lokale verkeers- en parkeerinformatie. In 2020 moet Den Haag volledig over gaan op de razendsnelle internetverbinding. Eerder kondigde Appeldoorn aan om in 2021 een volledig werkend 5G-netwerk op te zetten.

5G-internet biedt meerdere verbeteringen ten opzichte van voorganger 4G. Zo beschikt de verbinding over een hogere snelheid en kunnen er veel meer toestellen aan het netwerk worden gekoppeld. Ook zou 5G voor een veel stabielere en betrouwbare connectie zorgen.