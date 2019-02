Bankieren met andere app kan vanaf nu

Nederland is één van de laatste landen in de Europese Unie die de nieuwe wet Payment Services Directive 2 (PSD2) invoert. Wat is het en wat betekent dit?

1. Beter en goedkoper

De nieuwe betaaldienstwet PSD2 werd bedacht om traditionele banken van meer concurrentie te voorzien. Als andere bedrijven bankdiensten mogen ontwikkelen, dan zou het bankieren automatisch verbeteren én goedkoper worden. Verwacht wordt dat technologiebedrijven en winkelketens snel met digitale huishoudboekjes komen of apps waarmee eenvoudiger betaald kan worden tijdens het shoppen. Twintig bedrijven hebben inmiddels al een vergunning aangevraagd, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

2. Wat kan ik er mee?

Vanaf nu zul je apps tegengekomen om mee te betalen of een beter inzicht te krijgen in de eigen inkomsten en uitgaven. Dit kunnen apps zijn van bijvoorbeeld winkelketens of technologiebedrijven. Facebook en Google hebben naar verluidt zo’n PSD2-vergunning voor de EU al op zak. Voor winkels kan het koppelen van betaaldiensten aan de eigen winkelapps een manier zijn om kassaloos shoppen te vergemakkelijken. Maar ook de normale banken zitten niet stil; ABN Amro heeft de betaalapp Tikkie, terwijl ING in Engeland experimenteert met het huishoudboekje Yolt. Vooral voor mensen die rekeningen bij meerdere banken hebben kunnen zulke diensten een uitkomst zijn.

3. Zijn er ook risico’s?

Risico’s zijn er altijd. Contactloos betalen is veilig, maar niet als je onzorgvuldig met de betaalpas omgaat. Datzelfde geldt voor PSD2. Wel is het een gegeven dat een datalek bij een PSD2-bedrijf grote gevolgen kan hebben. Critici vrezen vooral dat grote techbedrijven betaalgegevens gaan verzamelen gebruiken om nóg meer reclame te versturen. Dit is echter strikt verboden. Dienstverleners moeten in ‘korte, heldere taal’ uitleggen wat de dienst is en waar het voor bedoeld is. Onduidelijk is wel hoe helder die taal in de praktijk zal zijn en hoe goed de regels worden nageleefd door bedrijven met een PSD2-vergunning in Europese landen die bekendstaan om matig toezicht. Om die reden moeten consumenten zich vooraf altijd realiseren: is de dienst gratis en waarom? Bij twijfel: niet doen.

4. Wat is onzin?

Over PDS2 worden al lang veel fabels verteld. De grootste is dat banken als extra verdienmodel al jouw betaalgegevens gaan doorverkopen aan grote bedrijven. Nog los van het feit of ze dit überhaupt willen, is dit wettelijk niet toegestaan. Een bank die zoiets uithaalt, loopt de kans zijn bankvergunning te verliezen. Feit is dat er niets gedeeld mag worden zonder dat de rekeninghouder hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat grote techbedrijven gratis betaaldiensten en huishoudboekjes als lokkertje gebruiken om nog meer privégegevens van mensen op te slaan is, gezien de recente privacyschandalen bij bijvoorbeeld Facebook, geen gekke angst natuurlijk. De Autoriteit Persoonsgegevens belooft echter streng toezicht te houden op alle PSD2-diensten die in Nederland worden aangeboden.

5. Welke apps kan ik nu al gebruiken?

Op dit moment zijn er nog geen apps beschikbaar. Die zullen wel snel gaan komen. Zoals gezegd zijn banken al ver met hun eigen PDS2-apps. Zes niet-banken hebben van DSB al een tijdelijke vergunning gekregen, waarmee zij direct hun apps kunnen lanceren. Veertien anderen zijn al ver met hun aanvraag.