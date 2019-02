Nederlands pensioengeld in Chinese huurhuizen

APG zit samen in het project met onder anderen Bouwinvest, dat vooral belegt voor pensioenfondsen. Voor APG, dat al belegde in woningen in Europa en de VS, is het een nieuwe stap.

De zakenpartners, onder wie het Amerikaanse Greystar, richten zich in eerste instantie op Shanghai. Greystar ziet China als een ’buitengewone’ groeimarkt voor investeringen in huurhuizen, mede vanwege het tekort aan huurhuizen in het hogere segment. Naar zulke huizen is een toenemende vraag vanwege de snel groeiende welvaart en populatie in de Chinese steden.

Bouwinvest opende onlangs een kantoor in de regio, vanwege expansieplannen in de het Aziatisch-Pacifische gebied. „Deze investering in China past goed bij onze recente investering in huurhuizen in centraal Tokio”, zei de lokale Bouwinvest-directeur Tjarko Edzes in gezamenlijke persverklaring.

APG belegt in totaal €471 miljard voor pensioenfondsen. Bouwinvest heeft een belegd vermogen van omstreeks €10 miljard.