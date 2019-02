’Materialen leren voelen en lezen’

Dat Marco het stokje over zou nemen, was niet vanzelfsprekend, zegt hij. „Voor Rob wel. Die was van jongs af aan elke zomer in het bedrijf aan het werk. Ik kwam er eigenlijk alleen om fikkies te stoken.” Toen hij toch een keer een zomer meewerkte, kwam daar verandering in. „Ik vond het zo leuk dat ik nooit meer ben weggegaan.”

Veel veranderd

Dat is dertig jaar geleden. De broers werkten jarenlang met hun vader in het bedrijf en namen in 2010 het stokje van hem over. Hun vader leerden hun de basisprincipes van het vak. „Maar er is veel veranderd. Er komen steeds nieuwe technieken bij. Zo werken wij met een computergestuurde machine; die was er nog niet in vaders tijd.”

Bij Barens Natuursteen kunnen klanten terecht voor alles wat van steen gemaakt wordt: van keukenblad tot grafsteen. De afwisseling maakt het een mooi vak, vindt Marco. „Elke klus is anders omdat het materiaal steeds anders is. Je moet het materiaal leren voelen en lezen en dan kun je elke keer mooie dingen maken.”

Compenseren

De broers zijn zo op elkaar ingespeeld dat ze weinig woorden nodig hebben. „Als ik met een ander werk, ben ik continu aan het overleggen. Bij het plaatsen van een stenen blad, ga je bij het tillen bijvoorbeeld compenseren voor de ander, omdat je elkaar niet helemaal aanvoelt. Met Rob heb ik dat niet.” Lachend: „Als wij samenwerken heb ik achteraf nooit rugpijn.”