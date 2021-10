Corbion moeten marge nog opkrikken met prijsverhogingen

Desondanks kijkt het concern tevreden terug op de eerste negen maanden van 2021, waarin het een autonome omzetgroei van 15,7% liet zien. De netto-omzet kwam in de periode van januari tot en met september uit op €797,6 miljoen. Het concern dankt dat aan de ’aandhoudend sterke verkooplijn’.

Omega-3

„Het derde kwartaal liet een voortzetting van de sterke omzetgroei zien”, zegt Olivier Rigaud, ceo van Corbion. Het bedrijf ziet constante groei in duurzame voedings- en conserveringsoplossingen. Daarnaast begint de markt nu ook de productie van omega-3 op algenbasis te accepteren, de productie van plantaardige omga-3 vetten zonder gebruik van visolie.”

Corbion gaat er dan ook vanuit dat de autonome omzetgroei blijft doorzetten. Het bedrijf zal echter nog hard moeten sleutelen aan de winstmarge, want de aangepaste ebitda-marge daalde van 17,3% over de eerste negen maanden van 2020 naar 14,2% in dezelfde periode dit jaar.

„Zoals wij al aangaven bij de presentatie van de halfjaarcijfers, is een van onze hoofdprioriteiten het herstel van de marge bij de kernactiviteiten”, aldus Rigaud. „Voor een aantal contracten zijn al prijsverhogingen doorgevoerd. Naast het doorvoeren van prijsverhogingen zullen we profiteren van hogere volumes en blijven we operationele efficiënties nastreven.”

Het uiteindelijk aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op €113,5 miljoen. Dat is een daling van 11,6% ten opzichte van vorig jaar en op basis van gelijkblijvende activiteiten een autonome daling van 2,4%.