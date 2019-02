Omzetgroei voor supermarktconcern Walmart

De opbrengsten kwamen uit op 138,8 miljard dollar, 1,9 procent meer dan een jaar eerder. Als wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten was er sprake van een stijging met 3,1 procent. Operationeel stond er in het laatste kwartaal van het jaar een winst van 6,1 miljard dollar, flink meer dan een jaar eerder.

De omzet steeg bij winkels die langer dan een jaar open zijn met 6,8 procent. Dat is de sterkste groei in negen jaar tijd, aldus de onderneming. Digitaal wist Walmart in de Verenigde Staten te profiteren van de uitbreiding van het ophalen en bezorgen van boodschappen en een breder assortiment op Walmart.com.

In heel boekjaar 2019 kwamen de opbrengsten uit op 514,4 miljard dollar en het operationeel resultaat op 22 miljard dollar. Walmart, dat het jaardividend opvoerde naar 2,12 dollar per aandeel, herhaalde de doelstellingen voor boekjaar 2020. Topman Doug McMillon sprak van een goed jaar voor de onderneming.