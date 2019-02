Bouwinvest opent kantoor in Sydney

Het bedrijf wil de hoeveelheid aan geïnvesteerd kapitaal in de Aziatische regio en het Pacifisch gebied laten groeien naar 1,5 miljard euro in 2021. Bouwinvest belegt vermogen van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Zo werkt het bedrijf voor bpfBOUW, het pensioenfonds van de bouw.

