Recht op Onbereikbaarheid stapje dichterbij

Van Dijk komt met het voorstel om werknemers te beschermen tegen bovenmatige werkdruk. De maximale werktijden zijn in de wet vanouds wel strikt geregeld, zo stelt Van Dijk, maar door de komst van de mobiele telefoon en e-mail komen werknemers toch niet geheel aan rust toe.

De wet schrijft nu bijvoorbeeld voor dat een werknemer na een werkdag in principe tenminste 11 aaneengesloten uren niet mag werken. Ook is er verplichte rust na ongewoon lange werkweken. Die rustperiode is weinig waard als de werknemer in die periode zijn werkmail en telefoon in de gaten moet houden, betoogt Van Dijk. Hij haalt onderzoek van TNO aan waaruit blijkt dat naar schatting een miljoen werknemers last hebben van stress of burn-outklachten.

„In Nederland hebben we daarom wet- en regelgeving nodig om ervoor te zorgen dat werknemers tot rust kunnen komen”, aldus de memorie van toelichting bij het initiatiefvoorstel. „Iedereen moet zeker zijn van ongestoorde vrije tijd. Na het werk kunnen uitrusten en om werk en de zorg voor kinderen of naasten te kunnen combineren.”

De nieuwe wet moet er toe leiden dat werkgevers met werknemers afspraken gaan maken over berichten na werktijd. Doet de werkgever dat niet, dan volgt eerst een waarschuwing, daarna een ’eis tot naleving’ en desnoods een boete.

Via de overheidswebsite internetconsultatie.nl is het voorstel dinsdag opengesteld voor commentaar.