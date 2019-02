Waarschuwing: kwart ballonnen kankerverwekkend

Volgens de NVWA voldoen de ballonnen niet aan de Europese normen over de afgifte van de nitrosamines. Dit zijn kankerverwekkende stoffen. Daarnaast ontbreken volgens de dienst bij veel ballonnen de verplichte veiligheidswaarschuwingen op het etiket van de verpakking.

De NVWA onderzocht 58 ballonnen. Daarvan voldeden 25 niet aan de onderzochte veiligheidseisen op het gebied van de afgifte van nitrosamine en/of etikettering. Een aantal ballonnen had dus zowel een te hoge dosis nitrosamine als een ondeugdelijk etiket.

Bij zestien ballonnen was de afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen hoger dan de wettelijke limiet. Bij eveneens zestien van de onderzochte ballonnen was de vereiste etikettering (deels) afwezig, of was het etiket niet in het Nederlands gesteld. De verkoop van deze ballonnen is verboden tot het etiket is aangepast.

De NVWA heeft de Europese Commissie geïnformeerd over de afwijkende producten. Andere Europese toezichthouders zijn dan op de hoogte en kunnen optreden in hun eigen land.

De ballonnen met een ernstig risico. Ⓒ NVWA

Eén van de types ballonnen, de ’Globos Decorativos happy balloons’ in een verpakking van honderd stuks, vormt volgens de NVWA zelfs een ’ernstig veiligheidsrisico’. De ballon geeft te veel nitrosaminen af en op het etiket ontbreekt onder meer de vermelding dat de ballon van natuurlijke latexrubber is gemaakt. Dit is verplicht, omdat natuurlijk latexrubber een allergische reactie kan veroorzaken.