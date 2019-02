Vattenfall krijgt groen licht bij overnamedeal Delta

Energie- en telecomconcern Delta werd eerder al gesplitst in een bedrijf dat energie produceert, PZEM, en een bedrijf dat telecomdiensten en energie levert. Dat laatste bedrijf werd eind 2017 aan de Zweedse investeerder EQT Infrastructure verkocht. Die geldschieter had ook al kabelaanbieder CAIW in handen.

EQT kondigde vervolgens in januari aan de tak die energie levert te verkopen aan Vattenfall. Daarbij gaan geen banen verloren en ook voor klanten verandert er niets. Delta Energie blijft op het gebied van klantenservice en verkoop nog deels samenwerken met voormalig zusterbedrijf Delta Fiber. Er zijn geen financiële details van de deal naar buiten gebracht.