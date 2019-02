Europese beurzen in het rood

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening van de beurzen in New York 0,5 procent lager op 536,84 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 747,43 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot 0,6 procent kwijt.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was Altice Europe met een verlies van 2,7 procent. Verzekeraar ASR ging aan kop met een winst van 1,8 procent.

AFM

In de MidKap steeg Air France-KLM 1,5 procent dankzij een adviesverhoging door Société Générale. Intertrust ging 0,5 procent omhoog. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat Paul Singer, oprichter van de Amerikaanse activistische investeerder Elliott Management, een belang van 6,10 procent in de financieel dienstverlener heeft genomen.

Bij de kleinere bedrijven zakte Kendrion 2,6 procent. De leverancier van elektromagnetische componenten had vorig jaar veel last van tegenvallende verkoopcijfers bij autofabrikanten zag daardoor de omzet dalen. Ook de winst liep terug. Kendrion houdt wel vast aan zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn.

Onrust

HSBC verloor 4,5 procent in Londen. De Britse bank had afgelopen kwartaal last van de onrust op de beurzen en boekte minder winst dan verwacht. BHP Billiton daalde 0,5 procent. Het Brits-Australische mijnbouwconcern boekte in de afgelopen zes maanden ook minder winst dan gehoopt.

In Parijs steeg Danone 0,2 procent. Het Franse voedingsmiddelenconcern behaalde afgelopen jaar meer omzet. Het bedrijf profiteerde door het warme zomerweer van een goede vraag naar flesjes bronwater, zoals Evian. In Frankfurt vielen de resultaten van cementbedrijf HeidelbergCement (plus 3,5 procent) in goede aarde.

De euro was 1,1317 dollar waard, tegen 1,1312 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 55,56 dollar. Brent verloor 0,9 procent in prijs tot 65,93 dollar per vat.