’Eenmansmultinational’ en redder van Chanel

Karl Lagerfeld in 2004. Hij maakte Chanel weer groot. Ⓒ Reuters

In 2013 verscheen het boek The world according to Karl Lagerfeld, met uitspraken van de Johan Cruijff van de mode-industrie. Misschien wel de opvallendste van die aforismen gaat over zijn eigen ambitie: „Ik wil een eenpersoons, multinationaal modefenomeen zijn.”