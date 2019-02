KLM-baas Pieter Elbers mag blijven

Het is onduidelijk welke concessies Elbers en KLM hebben moeten doen. De KLM-baas wordt dinsdagavond verwacht bij een informeel samenzijn met de Nederlandse pers. Air France KLM komt na het sluiten van de beurs met een persbericht.

Er is dinsdag de hele middag nog vergadering over het lot van president-directeur Pieter Elbers van KLM. Zijn herbenoeming, die eind vorig jaar nog geen enkel probleem leek, is een discussiepunt geworden toen zijn Franse eindbaas Benjamin Smith begin dit jaar aangaf niet met hem verder te willen.

Politiek spel

Wat een herbenoeming zonder enige condities zou zijn, is onderwerp geworden van een politiek spel. De 19-koppige raad van bestuur van moederbedrijf Air France KLM wordt gedomineerd door Fransen. Er zitten vijf Nederlanders in: Hans Smits, die ook voorzitter is van de raad van commissarissen van KLM, Aegon-baas Alex Wynaendts, oud-Navo-topman Jaap de Hoop Scheffer, Leni Broeren en purser Mathi Bouts van KLM.

De afgelopen weken was er veel tumult rond de positie van Elbers. Binnen het Nederlandse KLM wordt hij op handen gedragen: medewerkers voerden actie voor zijn aanblijven en ook ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen meldden zich in de twist met een ’intensief gesprek’ met topman Ben Smith van Air France-KLM.

