Oude tv-presentator en stratenmaker lastig verzekerbaar

Dat blijkt uit een rapport van financieel bureau MoneyView over moeilijk verzekerbare zelfstandigen. De onderzoekers vergeleken het aanbod in Nederland.

Bij de beroepen die het meest riskant worden geacht, beperken veel verzekeraars de eindleeftijd tot 60 of zelfs 55 jaar. Voor een jongleur of scheepssloper is er na zijn 60e geen verzekeraar meer te vinden. Een rietdekker, steigerbouwer of schoorsteenveger vindt er maar één.

De ’moeilijke’ beroepsgroepen hebben ook op jongere leeftijd maar weinig keus uit een verzekeraar. Zo accepteren zeven verzekeraars helemaal geen caféhouders, dj’s, acteurs, fotomodellen en cabaretiers. Zes willen geen presentator.

De presentator kan na zijn 55e toch nog bij 5 verzekeraars terecht. Voor de stratenmaker die met de hand werkt, is er dan nog maar één over. Dat is zelfs nog minder dan de ballonvaarder, die uit twee kan kiezen.

Als positief punt noteerde MoneyView dat steeds meer verzekeraars de maximum te verzekeren eindleeftijd verhogen tot 67 jaar, zodat er geen gat meer is tot de AOW-leeftijd.