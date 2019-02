Nedap wil Pijnenborg als commissaris

Pijnenborg is onder meer oprichter en investeerder bij Boralis en was oprichter en techniekdirecteur bij Funda. Ook is ze commissaris bij BinckBank.

Nedap wil ook PriceWaterhouseCoupers voor een nieuwe termijn, van drie jaar, als accountant. Beide onderwerpen staan tijdens de aandeelhoudersvergadering begin april op de agenda.