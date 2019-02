Elbers: sleutelpositie Smith geen wisselgeld

Air France-topman Ben Smith krijgt op zijn beurt zitting in de raad van commissarissen van KLM. Elbers vond het te ver gaan om te spreken van wisselgeld voor zijn herbenoeming.

’Integraal pakket’

Volgens Elbers is door Air France KLM een integraal pakket aan afspraken gemaakt waarmee de luchtvaartcombinatie vooruit kan. Zo wordt er een speciale commissie op touw gezet. Daarin nemen naast Elbers ook Air France-baas Anne Rigail en financieel directeur Frédéric Gagey van het moederbedrijf zitting. De drie leggen directe verantwoording af aan Smith.

De korte lijnen tussen de bestuurders moeten de maatschappijen en het moederbedrijf vooruit te helpen. De stappen waren volgens Elbers nodig om „het gevecht” op het Europese toneel kunnen oppakken „met de buitenwereld in plaats van de binnenwereld”, aldus Elbers tegen het ANP.

Hartverwarmend

De steun van het personeel van KLM noemde hij hartverwarmend. Zo werd onder meer een petitie voor een nieuwe termijn voor Elbers ruim 25.000 keer ondertekend. Elbers noemde de steun gekscherend een „blauw hart onder de riem.”

Elbers benadrukt dat er bij Air France KLM de voorbije jaren de nodige stappen zijn gezet. Hij benadrukte eerder dat KLM in het jaar van zijn honderdjarig bestaan, er goed voor staat. De resultaten over het afgelopen jaar, die woensdag gepubliceerd worden, bevestigen volgens hem dat beeld. Hij sprak verder zijn dank uit in het vertrouwen dat de leiding van Air France-KLM in hem heeft.

Eerder schaarde onder meer de raad van commissarissen zich unaniem achter een herbenoeming van Elbers. Ook de ondernemingsraad wilde verder met Elbers.