Tempo-Team stopt met omstreden Outsourcing

Tempo-Team vindt de maatschappelijke kritiek op Outsourcing onterecht, maar stopt er wel mee. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Tempo-Team houdt in de loop van het jaar op met het bedrijfsonderdeel Outsourcing. Het uitzendbureau, onderdeel van het Randstad-concern, kwam de laatste tijd meermalen in opspraak omdat tijdelijke krachten via Outsourcing veel te weinig betaald zouden krijgen.