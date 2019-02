Wall Street vindt weg omhoog

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent in de plus op 25.902 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2780 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte eveneens 0,2 procent aan tot 7489 punten. Dinsdag is de eerste Amerikaanse handelsdag van de week. Wall Street bleef maandag gesloten vanwege de viering van President's Day.

In de VS is het op politiek vlak onrustig omdat Donald Trump eind vorig week de noodtoestand heeft uitgeroepen. Met die maatregel hoopt de Amerikaanse president de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Een groot aantal Amerikaanse staten is een juridische procedure gestart om dat besluit aan te vechten.

Walmart

Supermarktconcern Walmart heeft de omzet in het vierde kwartaal van zijn boekjaar, met daarin de belangrijke feestdagenperiode, stevig zien groeien. Daarmee lijken zorgen bij beleggers over de verkopen weer wat weggenomen. Het aandeel ging 3,7 procent omhoog en nam branchegenoten als Target (plus 0,8 procent) en Costco (plus 1,1 procent) op sleeptouw.

Ook autobedrijven wisten de aandacht op zich gericht. Vertegenwoordigers van de Amerikaanse auto-industrie hebben een klemmend verzoek gedaan aan Trump om de sector niet onnodig op te zadelen met hogere tarieven voor de invoer van auto's en onderdelen. Ford, GM, Fiat Chrysler en Tesla gingen tot 2,2 procent omhoog.

Cooper Tire

Delta Air Lines (plus 2 procent) zou samen met het Britse easyJet een kapitaalinjectie van 400 miljoen euro overwegen in het noodlijdende Alitalia. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen, die mogelijk deze maand nog tot een akkoord leiden. Bandenbedrijf Cooper Tire verloor 0,2 procent na een handelsbericht. Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren maker van auto-onderdelen Advance Auto Parts (min 1,3 procent) en medisch technologiebedrijf Medtronic. Laatstgenoemde won 0,2 procent.

De euro was 1,1350 dollar waard, tegen 1,1333 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 55,89 dollar. Brent verloor 0,6 procent in prijs tot 66,12 dollar per vat.