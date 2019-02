'Benoeming Smith bij KLM geen wisselgeld'

Parijs - KLM-baas Pieter Elbers is blij met zijn herbenoeming voor vier jaar. De topman, die dinsdag te horen kreeg dat hem een tweede termijn is gegund, spreekt van een vervolg van het avontuur waar hij vier jaar geleden aan begonnen is. Air France-topman Ben Smith krijgt op zijn beurt zitting in de raad van commissarissen van KLM. Elbers vond het te ver gaan om te spreken van wisselgeld voor zijn herbenoeming.