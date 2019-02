Europa loopt zich warm voor vervolg handelsoorlog

Donald Trump zat in maart 2017 zelf even achter het stuur van een vrachtwagen. Mogelijke importheffingen op Europese auto’s en onderdelen zou ook schadelijk zijn voor de Amerikaanse sector. Ⓒ EPA

Amsterdam/Brussel - Doet ie ’t of doet ie ’t niet? Die vraag zoemt rond in Brussel nu een langverwacht rapport over de importtarieven op auto’s en auto-onderdelen op het bureau van de Amerikaanse president Trump ligt.