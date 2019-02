Japan exporteert minder

In totaal exporteerde het Aziatische land naar waarde gemeten 8,4 procent minder dan een jaar eerder. Het was de tweede maand op rij dat de uitvoer een krimp liet zien. Zo'n periode werd voor het laatst gezien in 2016. Economen rekenden in doorsnee op een exportkrimp van 5,7 procent. Kenners noemen de uitvoercijfers duidelijke signalen dat een afzwakkende wereldwijde vraag weegt op de exportgedreven Japanse economie.

De import van de derde economie van de wereld nam in januari met 0,6 procent af. Hier werd door economen een daling van 3,5 procent voorspeld. De invoer van olie zakte met 10 procent.