AbbVie zet stap met reuma-middel

De FDA zal, nu upadacitinib is geaccepteerd in een versnelde goedkeuringsprocedure, in het derde kwartaal van het jaar een beslissing bekendmaken.

Upadacitinib wordt op dit moment al beoordeeld door de Europese toezichthouder, en is een concurrent van het middel filgotinib van het op de Amsterdamse beurs genoteerde biotechbedrijf Galapagos.