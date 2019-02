Nikkei opnieuw vooruit

De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent in de plus op 21.431,49 punten. Een forse daling van de Japanse export in januari had weinig impact op de beurshandel. De Japanse uitvoer daalde vorige maand met 8,4 procent op jaarbasis. Het was de grootste afname in meer dan twee jaar. Honda won 0,6 procent. Analisten verhoogden het beleggingsadvies voor de Japanse autofabrikant. Technologiebedrijven als Sony en Panasonic stegen respectievelijk 2,4 procent en 0,8 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul steeg 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent lager de dag uit. In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,4 procent in de min.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 1 procent. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific steeg bijna 8 procent na goed ontvangen resultaten. China International Capital Corp dikte 3 procent aan. Alibaba heeft zijn belang in de Chinese investeringsbank uitgebreid tot bijna 12 procent.