'GrandVision koopt Spaanse optiekketen'

Met de deal zouden 106 filialen in Spanje en twee vestigingen in Portugal in handen vallen van het moederconcern van onder meer EyeWish en Pearle. De winkels zijn meestal gevestigd in de warenhuizen van El Corte Ingleś. GrandVision is al actief in Spanje met MasVision.

