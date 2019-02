ASR profiteert van overname Generali

De operationele winst eindigde 2 procent boven die uit het recordjaar 2017, op 742 miljoen euro. De storm die in januari vorig jaar over het land raasde, drukte met 40 miljoen euro op de prestaties. Daar stonden weer betere resultaten in andere delen van het bedrijf tegenover.

Het voorgestelde dividend stijgt met bijna 7 procent naar 245 miljoen euro, wat volgens de verzekeraar vertrouwen moet geven in het vooruitzicht voor 2019. Onder de streep hield ASR vorig jaar overigens wel minder geld over, vooral omdat in het voorgaande jaar nog werd geprofiteerd van een eenmalige beleggingswinst. Het nettoresultaat daalde van 906 miljoen euro in 2017 naar 655 miljoen euro.