Winst voor bouwer BAM

Bunnik - BAM heeft vorig jaar een winst in de boeken gezet, terwijl het bouwbedrijf een jaar eerder netto nog een verlies in de boeken schreef. Het betere resultaat is onder meer te danken aan een selectiever inschrijvingsbeleid bij grote projecten. Ook de omzet en de orderportefeuille dikten aan.