Feest bij VVD-vraagbaak

Terwijl de Zoetermeerse VVD-burgemeester Charlie Aptroot de plannen voor rekeningrijden verketterde met: „Zo’n bureaucratisch plan gaat niet lukken”, bekende Henk Bolk dat hij er vóór is: „Zo kun je het verkeer reguleren.” Zijn collega Freddy Nijhof, eigenaar van transportbedrijf Nijhof Wassink, dat met 400 trucks chemicaliën en veevoeder vervoert in vijf landen, was het met hem eens. „Zo kan het niet langer.”

De Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot (l.), de Overijsselse commissaris Andries Heidema, voor wie het zijn eerste Bolk Haringparty was, oud-minister Rita Verdonk en de Almelose burgervader Arjen Gerritsen.

Henk Bolk, die bevriend was met Freddy’s onlangs overleden vader en oprichter van het transportbedrijf Harman Nijhof, is ook voor een inhaalverbod voor vrachtauto’s: „Die paar minuten tijdwinst maken niets uit.” Zo, nu weet Rutte wat hij te horen krijgt als hij weer belt voor advies. Hennie van der Most, die volgend jaar een pretpark opent in Rotterdam, vond dat het tijd werd dat alleen familiebedrijven lid kunnen zijn van MKB Nederland. Daarna sprak hij oud-minister Rita Verdonk, die nu minister Hugo de Jonge adviseert over de regeldruk in de zorg.

„Was in de machine, was uit de machine.” Zelfs dat moet een werknemer in de thuiszorg noteren”, gaf Rita als voorbeeld van de hemeltergende bureaucratie. Charlie Aptroot gaf haar gelijk maar plaatste wel een kanttekening. „Geef ons dan meer geld. Eerst splitste het kabinet de gemeenten destijds de thuiszorg in de maag met een bezuiniging en nu stijgen de kosten flink. Dus we zijn eigenlijk dubbel gepakt.”

Gerard Joling ging graag op de foto met gastheer Henk Bolk. De populaire zanger liet zich weer van zijn beste muzikale én geestig kant zien tijdens een flitsend optreden op de oostelijke haringpartij. Zo zei hij toen hem tijdens het optreden een harinkje werd aangeboden: „Nee dank je wel, ik denk niet dat het publiek het leuk vindt als tijdens het zingen allemaal uitjes over ze uitsproei.”

De gasten, onder wie acteur Huub Stapel die momenteel op vliegveld Twente speel in een theatershow, genoten van haring, korenwijn en een optreden van Gerard Joling en een verdienstelijk plaatselijk band, waarvan de zangeres vond dat er wel eens wat meer gedanst kon worden. De ondernemers hadden het vooral over de verbreding van de altijd bomvole A1 en A35. „De verbreding van de A1 is in ieder geval binnen net als die van het Twentekanaal. Nu de A35 nog”, onderstreepte Bolk-directeur André Pluimers in een toespraak. Hij richtte zich ook nog kort in het Engels tot de buitenlandse, vooral Duitse, gasten. „Goed zo, ik ben blij dat ik je destijds heb aangenomen”, grapte Henk Bolk.

Burgemeester Gerard Schelberg (l.) van Hengelo en zijn collega Onno van Veldhuizen van Enschede zouden met een haring op de foto gaan maar hadden hem al helemaal op toen de fotograaf afdrukte.

Günther Gülker, (l.) directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer, die meldde dat de handelsstroom tussen zijn land en Nederland, weer was gestegen, had een ontmoeting met zijn landgenoten Siegfried en Renate Platz. Siegfried, al dertig jaar bevriend met gastheer Henk Bolk, was directeur van automaterialengigant ZF Friedrichshaven AG, dat wereldwijd 150.000 werknemers heeft. Het bedrijf werd in 1915 gesticht door Ferdinand graaf Zeppelin.

Zo’n Duitse gast was voormalig directeur Siegfried Platz van auto-onderdelengigant ZF Friedrichshaven AG. Zijn vrouw Renate en hij komen elk jaar dus ze waren niet meer verwonderd over de opmerkelijke Nederlandse traditie om een harinkje zo in de keel te laten glijden. Toen er eindelijk volop werd gedanst, bleven ze het schouwspel rustig vanachter hun tafeltje bekijken.