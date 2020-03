Run op dollars geeft euro blauw oog

In reactie daarop is de euro dinsdag met 1,3% gedaald tot $1,1056. Dat niveau voor de euro versus de dollar ligt dichtbij het dieptepunt van de maand.

De dollar is hiermee de sterkste van alle traditioneel veilige havens van de financiële markten geworden. De Amerikaanse munt troeft de Japanse yen en ook edelmetaal goud af, dat juist in waarde is gedaald.

Tegelijkertijd zijn bedrijven bezig hun bestaande kredietlijnen in hoog tempo af te bouwen; geld wordt doorgesluisd naar dollarposities. Die zijn makkelijker en snel te cashen en kunnen als buffer dienen in tijden van kredietgebrek, aldus valutahandelaren.

Vrees schaarste dollar

Daarbij is vannacht ook een hamsteractie in Amerikaanse dollars ontstaan, uit vrees dat daarvan onvoldoende beschikbaar zal blijken te zijn.

De euro krijgt dinsdag klappen in de handel, nadat nieuwe cijfers van de ZEW-index, die het economisch vertrouwen in maart peilt, een afkoeling van de eurozone-economie tot -49,5 punten toonde, het laagste niveau sinds december 2011.

Als gevolg van de run op dollars lijden ook veel andere munten: vooral gekochte posities in de Australische en Nieuw-Zeelandse munt zijn van de hand gedaan om dollars te kunnen kopen.