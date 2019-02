'Damrak verwerkt cijferstroom'

ASR zette vorig jaar een sterk operationeel resultaat neer. De verzekeraar profiteerde onder meer van de overname van branchegenoot Generali Nederland. Daarmee werd de impact van de grote januaristorm ruimschootschots gecompenseerd. Het voorgesteld dividend stijgt met bijna 7 procent, wat volgens ASR vertrouwen moet geven in het vooruitzicht voor 2019.

Informatieleverancier Wolters Kluwer realiseerde in 2018 een autonome omzetgroei van 4 procent. De totale jaaromzet bedroeg 4,3 miljard euro. Het concern kondigde tevens aan dit jaar voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Air France-KLM

Besi zag de omzet in het vierde kwartaal flink dalen en verwacht in het lopende kwartaal een verdere teruggang. De toeleverancier aan de chipindustrie wijt dat aan moeilijke marktomstandigheden. Bovendien is het eerste kwartaal traditioneel de zwakste periode.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft het afgelopen jaar financieel minder gepresteerd dan een jaar eerder. Vooral stakingen bij Air France en een hogere brandstofrekening lieten hun sporen na. KLM, waar topman Pieter Elbers op mag gaan voor een nieuwe termijn, presteerde duidelijk beter dan zijn Franse zuster Air France.

Laadpalen

Bouwer BAM wist vorig jaar weer winst te boeken, na het verlies in 2017 dat werd veroorzaakt door het probleemproject in IJmuiden. Het positieve resultaat is onder meer te danken aan een selectiever inschrijvingsbeleid bij grote projecten. Ook de omzet en de orderportefeuille dikten aan.

Laadpalenfabrikant Alfen zag de omzet afgelopen jaar met 37 procent stijgen. Alle bedrijfsactiviteiten droegen bij aan de groei. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst liepen wel terug door hogere investeringen. Alfen sloeg in 2018 zijn vleugels voor het eerst uit in de nieuwe markten, Finland, Zweden en Frankrijk.

VolkerWessels zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Morgan Stanley schroefde zijn aanbeveling voor het bouwbedrijf op. De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1334 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 56,16 dollar. Brent werd 0,1 procent goedkoper op 66,40 dollar per vat.