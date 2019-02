Winstgroei en aandeleninkoop voor Lloyds

In het afgelopen jaar kwam de winst van het financiële concern uit op 4,4 miljard pond. Dat is 24 procent meer dan een jaar eerder maar minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Lloyds verhoogde zijn dividend en lanceert een aandeleninkoopprogramma met een omvang van bijna 1,8 miljard pond.

