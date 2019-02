Wolters Kluwer groeit op eigen kracht

De totale opbrengsten bedroegen een kleine 4,3 miljard euro, wat 2 procent minder is dan in 2017. Bij constante wisselkoersen kwam de omzet evenwel 1 procent hoger uit en wanneer puur gekeken wordt naar de autonome omzetgroei was sprake van een plus van 4 procent. De operationele winst ging daarbij met 16 procent omhoog naar 961 miljoen euro. Netto hield Wolters 3 procent meer over met een winst van 657 miljoen euro.

Topvrouw Nancy McKinstry gaf ook een toelichting op de bedrijfskoers voor de komende drie jaar. De strategische prioriteiten zijn volgens haar schaalvergroting van de zogeheten expertoplossingen, verdere vooruitgang met informatieproducten en het verbeteren van de operationele wendbaarheid door bijvoorbeeld investeringen in IT.