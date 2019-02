Column: AF KLM in positief vaarwater

Als ik start met de grafiekanalyse dan valt direct op dat een serie hogere toppen en hogere bodems gaande is. Vanaf het dieptepunt in juni vorige jaar op krap 7,00 werd de koers al zigzaggend omhoog gestuwd tot vooralsnog een hoogtepunt op 11,35.

Over de bodems mag een steunlijn worden getekend en over de toppen een weerstandlijn. Als zodanig ontstaat er een stijgingskanaal dat indiceert waar in de toekomst de kantelpunten liggen. Vooralsnog houden de spelers zich aan de spelregels door binnen de lijnen te zigzaggen. Momenteel staat de koers midden in het kanaal, dus er is bewegingsruimte naar het steunniveau rond 9+, of naar de weerstand rond 11,35, waarbij de bulls het voordeel van de twijfel genieten dankzij het proces van hogere toppen en hogere bodems. Per saldo resteert dus een stijgingstendens.

Indicator

Alleen subjectieve bevindingen mogen niet tot een scenario leiden, dat zou immers gepaard kunnen gaan met teveel emo. U weet toch dat je een chart altijd positiever beoordeelt naarmate je meer stukken in portefeuille hebt?

Nee, emo er af en met de indicatoren trend en sentiment meten. Nu meet mijn trendvolgende indicator een positieve ondertoon, want de candles staan boven de 55 SMA lijn. Dat is mooi, de eerder genoemde stijgingstendens wordt dus bevestigd. Dat doet ook mijn RSI als spanningsmeter, die meet een positief momentum.

Echter, de swingteller als versnellingsmeter staat deze week mogelijk in standje 1 achteruit. Dat is jammer, want daardoor staat er op het Dashboard geen UP conditie en dus moeten we rekening houden met correctieve berentikken richting de 9+ steunzone.

Scenario

En dan nu de dankbare taak om alle technische bevindingen in de hoge hoed te gooien en een technisch scenario te definiëren. De titel van mijn column geeft de belangrijkste bevinding al aan, ook al klinkt dit vreemd voor een vliegmaatschappij, maar ja, het gaat nu over de koers, begrijpt u.

Op termijn is het aannemelijk te veronderstellen dat de bulls de 11,35 gaan opzoeken en ook passeren om daarmee het proces van hogere toppen en hogere bodems te vervolgen. De trend krijgt daardoor een stevige impuls. Basisgedachte hierbij is dat spelers bewust of onbewust zullen proberen de trend intact te laten. Dus wat er verder ook aan berichten en mededelingen verschijnen over dit fonds, alles zal worden geabsorbeerd, of onbewust gestuurd zo u wilt, in de richting van de trend.

Twee kanten

Vanuit de technische analyse hoek mag dan ook de bekende strategie ‘kopen op zwakte’ worden gevoerd, waarbij elke afzwakking tot uiterlijk 9+ mag worden aangewend om koopposities aan te gaan. Maar een scenario heeft altijd twee kanten.

De meest waarschijnlijke kant die ik hiervoor heb omschreven en de minst waarschijnlijke kant. U raadt het al, als de koers, om wat voor reden dan ook, onder uit het kanaal wordt gedrukt en zelfs onder de SMA lijn op 8,80, dan kunnen de bulls het wel vergeten. Dan zullen de beren het stokje overnemen.

Dus beste belegger, volg met belangstelling de verrichtingen van de spelers en grijp in als zij zich niet conform de spelregels gedragen.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicati