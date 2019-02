BAM en Besi winnen op hogere beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,2% hoger op 539,2 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 749,1 punten.

Elders zaten de beurzen eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,6% hoger dankzij optimisme over de handelsbesprekingen tussen de VS en China. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde opnieuw dat de deadline in het handelsconflict kan worden opgeschoven om een akkoord te bereiken. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq eindigde dinsdagavond 0,2% in de plus. De Dow Jones-index ging 0,03% vooruit.

In de AEX was Wolters Kluwer de koploper met een plus van 1,9%. De informatieleverancier realiseerde in 2018 een autonome omzetgroei van 4%. Het concern kondigde tevens aan dit jaar voor €250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Verffabrikant AkzoNobel pluste 1,8%. Uitzender Randstad werd 1,1% meer waard.

De volatiele kabelaar Altice Europe (-0,8%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. ASR (-0,6%) zette vorig jaar een sterk operationeel resultaat neer. De verzekeraar profiteerde onder meer van de overname van branchegenoot Generali Nederland.

De winnaars in de Midkap werden aangevoerd door BAM (+4,8%). De bouwer wist vorig jaar weer winst te boeken, na het verlies in 2017 dat werd veroorzaakt door het probleemproject in IJmuiden. Het positieve resultaat is onder meer te danken aan een selectiever inschrijvingsbeleid bij grote projecten.

Besi (+4,6%) zag de omzet in het vierde kwartaal flink dalen. De toeleverancier aan de chipindustrie verwacht in het lopende kwartaal een verdere teruggang. Beleggers zetten het aandeel Besi niettemin 4,5% hoger.

Air France KLM vloog 2,8% lager. Het luchtvaartconcern heeft het afgelopen jaar financieel minder gepresteerd dan een jaar eerder. Vooral stakingen bij Air France en een hogere brandstofrekening lieten hun sporen na. KLM, waar topman Pieter Elbers op mag gaan voor een nieuwe termijn, presteerde duidelijk beter dan zijn Franse zuster Air France.

Smallcapfonds Alfen (+1,3%) zag de omzet afgelopen jaar met 37% stijgen. Alle bedrijfsactiviteiten droegen bij aan de groei. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst van de laadpalenfabrikant liepen wel terug door hogere investeringen.

VolkerWessels koerste 4% hoger. Zakenbank Morgan Stanley schroefde haar aanbeveling voor het bouwconcern op naar ’overweight’.

