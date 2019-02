Beurs: Besi en Bam blinken uit; AEX stapje terug

Rond kwart voor één stond de AEX-index 0,2% in de min op 537,14 punten. De Midkap had de wind stevig in de rug met een plus van 1,1% op 756,36 punten.

Elders in Europa wonnen de beurzen in Frankfurt en Parijs beide 0,2%.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat sinds begin deze week beleggers een afwachtende houding hebben aangenomen in de aanloop naar de nieuwe handelsgesprekken tussen China en Amerika op donderdag en vrijdag. Hij wijst er op dat er op beide partijen op bepaalde vlakken wel afspraken kunnen maken, maar dat technologie een heet hangijzer blijft. „China heeft veel technologische kennis in handen gekregen doordat Amerikaanse bedrijven die zaken wilden doen in China een joint venture moesten aangaan met een Chinees bedrijf. ”

Nijkamp houdt er rekening mee dat met het einde van het cijferseizoen in zicht de aandelenmarkten wat stoom gaan afblazen. „De sterke resultaten van Walmart waren weer een goede ondersteuning voor het zonnig beursklimaat sinds begin van dit jaar, maar zodra de mindere economische cijfers weer de boventoon gaan krijgen kan een correctie van de koersen in het verschiet liggen.”

In de AEX deed koploper Wolters Kluwer goede zaken met een plus van 2,9%. De informatieleverancier realiseerde in 2018 een autonome omzetgroei van 4%. Het concern kondigde tevens aan dit jaar voor €250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. KBC benadrukte in een reactie dat de groei op eigen kracht beter was dan voorzien. Branchegenoot RELX dikte 0,2% aan.

Uitzender Randstad werd 2% meer waard. Verlichtingsproducent Signify pluste 1,1%.

ASR moest 1,2% afstaan ondanks dat de verzekeraar vorig jaar een sterk operationeel resultaat neerzette. ASR profiteerde onder meer van de overname van branchegenoot Generali Nederland.

DSM (-1,7%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het speciaalchemieconcern ging dinsdag ook al omlaag na een adviesverlaging door zakenbank Credit Suisse. Bankconcern ABN Amro ging 1,2% achteruit.

Besi speelde de hoofdrol bij de middelgrote fondsen met een koerssprong van 6%. Volgens analisten bij ING presteerde Besi in het vierde kwartaal van vorig jaar beter dan verwacht in een zwakke markt. Verder kwam de voorzichtige prognose niet als een verrassing, benadrukken de ING-analisten.

BAM kon ook op flinke kopersinteress rekenen en kreeg er 5,2% bij. De bouwer wist vorig jaar weer winst te boeken, na het verlies in 2017 dat werd veroorzaakt door het probleemproject in IJmuiden. Het positieve resultaat was onder meer te danken aan een selectiever inschrijvingsbeleid bij grote projecten.

Air France KLM vloog 4,2% hoger. Het luchtvaartconcern heeft het afgelopen jaar financieel minder gepresteerd dan een jaar eerder. Vooral stakingen bij Air France en een hogere brandstofrekening lieten hun sporen na. KLM, waar topman Pieter Elbers op mag gaan voor een nieuwe termijn, presteerde duidelijk beter dan zijn Franse zuster Air France.

GrandVision leverde 0,3% in. Het brillenconcern koopt de Spaanse opticienketen Óptica2000 van warenhuisketen El Corte Inglés.

Smallcapfonds Alfen werd 3% teruggeworpen. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst bij de laadpalenfabrikant liepen terug vanwege hogere investeringen.

VolkerWessels sprintte 6,6% vooruit. Zakenbank Morgan Stanley schroefde haar aanbeveling voor het bouwconcern op naar ’overweight’.

