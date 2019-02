Beurs: Wolters Kluwer smaakmaker in gezapige AEX

Rond half drie stond de AEX-index fractioneel hoger op 538,17 punten. De Midkap had de wind stevig in de rug met een plus van 1,1% op 756,27 punten.

Elders in Europa wonnen de beurzen in Frankfurt en Parijs beide 0,3%.

In de aanloop naar de nieuwe handelsgesprekken tussen China en Amerika op donderdag en vrijdag namen veel beleggers nog steeds een afwachtende houding aan. Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, heeft de niet zo harde deadline van de Amerikaanse president Trump om een handelsdeal te sluiten met China al veel angst in de markt weggenomen. Toch houdt hij er rekening mee dat de twee economische grootmachten nog alle zeilen moeten bijzetten. „Het regelen van de toegang van producten uit Amerika tot de Chinese markten is wel op te lossen, maar afspraken over het intelectueel eigendom zijn een stuk moeilijker te behappen.”

Verder zijn alle ogen gericht op de notulen van de laatste Fed-vergadering later vanavond. Van Zeijl benadrukt dat Fed-president Jerome Powell eerder al heeft aangegeven een pas op de plaats te gaan maken met het toekomstige rentebeleid vanwege de minder gunstige economische omstandigheden, maar dat de markt graag een bevestiging wil zien.

Het vertrouwen bij inkoopmanagers uit landen in de eurozone dat morgen naar buiten wordt gebracht, staat eveneens in de belangstelling, stelt Van Zeijl. „Beleggers letten vooral op of er al een beetje bodem bij de economische cijfers uit Europa te zien zal zijn.”

In de AEX deed koploper Wolters Kluwer goede zaken met een vooruitgang van 3%. De informatieleverancier realiseerde in 2018 een autonome omzetgroei van 4%. Het concern kondigde tevens aan dit jaar voor €250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. KBC benadrukte in een reactie dat de groei op eigen kracht beter was dan voorzien. Branchegenoot RELX dikte 0,4% aan.

Uitzender Randstad werd 1,6% meer waard. Verlichtingsproducent Signify pluste 0,5%. AkzoNobel belandde in de voorhoede met een 1,9% hogere koers.

ASR moest 1,4% afstaan ondanks dat de verzekeraar vorig jaar een sterk operationeel resultaat neerzette. ASR profiteerde onder meer van de overname van branchegenoot Generali Nederland.

DSM (-1,8%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het speciaalchemieconcern ging dinsdag ook al omlaag na een adviesverlaging door zakenbank Credit Suisse. Bankconcern ABN Amro ging 1,3% achteruit.

Besi maakte bij de middelgrote fondsen een koerssprong van 6%. Volgens analisten bij ING presteerde Besi in het vierde kwartaal van vorig jaar beter dan verwacht in een zwakke markt. Verder kwam de voorzichtige prognose niet als een verrassing, benadrukken de ING-analisten.

BAM nam de koppositie over en kreeg er 6,4% bij. De bouwer wist vorig jaar weer winst te boeken, na het zware verlies in 2017 dat werd veroorzaakt door het probleemproject in IJmuiden. Het positieve resultaat was onder meer te danken aan een selectiever inschrijvingsbeleid bij grote projecten.

Air France KLM vloog 4% omhoog. Positieve opmerkingen over de gang van zaken bij de boekingen voor de komende belangrijke zomermaanden en de getemperde spanningen in de top van het luchtvaartbedrijf wogen zwaarder dan de mindere financiële prestaties in het voorbije jaar. Vooral stakingen bij Air France en een hogere brandstofrekening lieten hun sporen na. KLM deed het duidelijk beter dan zijn Franse zuster Air France.

GrandVision boekte een winst van 0,6%. Het brillenconcern koopt de Spaanse opticienketen Óptica2000 van warenhuisketen El Corte Inglés.

Smallcapfonds Alfen werd 2,2% teruggeworpen. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst bij de laadpalenfabrikant liepen terug vanwege hogere investeringen.

VolkerWessels maake nog meer vaart en sprintte 8,1% vooruit. Zakenbank Morgan Stanley schroefde haar aanbeveling voor het bouwconcern op naar ’overweight’. Branchegenoot Heijmans volgde met een winst van 3,3%.

