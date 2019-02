'Omzet per eenheid AF-KLM baart zorgen'

Amsterdam - De opbrengsten per beschikbare per stoel per kilometer bij luchtvaartconcern Air France-KLM baren zorgen. Dat schrijft zakenbank Liberum in een analistenrapport naar aanleiding van de jaarcijfers de onderneming. De ontwikkeling van deze voor luchtvaartmaatschappijen belangrijke graadmeter verslechtert volgens marktvorsers, terwijl de brandstofprijzen stijgen.