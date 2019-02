Forse vertragingen bij netbeheerder Alliander

Vooral in landelijke gebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland, waar het elektriciteitsnet ’dun’, is loopt Alliander tegen problemen aan. Ook het landelijke tekort aan technici speelt mee, zegt de bestuursvoorzitter. Alliander is al begonnen met werven van geschikt personeel bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Maar Thijssen voorziet op termijn ook problemen in een grote stad als Amsterdam, als niet tijdig wordt ingegrepen. Onderzoek van Alliander wijst uit dat de vraag naar elektriciteit hier tot 2050 kan vervijfvoudigen door allerlei stroomvretende datacenters en volledig van elektriciteit afhankelijke nieuwbouwwijken.

Alliander hamerde er bij de presentatie van de jaarcijfers daarom nogmaals op dat het heel belangrijk is dat er samen met gemeenten langjarig vooruitgepland kan worden wat betreft energie-infrastructuur. Ook vindt het netwerkbedrijf voor ruim 3 miljoen mensen en bedrijven in Nederland dat de wetgeving op bepaalde punten aangepast zou moeten worden. Het gaat er dan vooral om dat projecten al vooraf gefinancierd kunnen worden.