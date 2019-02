Winst en omzet Alliander stijgen

Ⓒ ANP XTRA

ARNHEM (ANP) - Netbeheerder Alliander is volop bezig met de ,,uitdagende" werkzaamheden voor de energietransitie. De investeringen om het net beter bestand te maken tegen de energiepieken en -dalen die daarbij horen gingen flink omhoog. Afgelopen jaar heeft Alliander in totaal 731 miljoen euro geïnvesteerd, tegenover 666 miljoen in 2017.