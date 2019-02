Tegenslag voor overname Asda door Sainsbury's

Londen - De Britse toezichthouder die zich buigt over de overname door supermarktketen Sainsbury's van Walmart-dochter Asda is niet overtuigd van een goede afloop van de transactie. De Competition and Markets Authority (CMA) denkt zelfs dat als een aanzienlijke hoeveelheid winkels wordt afgestoten, er mogelijk nog onoverkomelijke bezwaren tegen de deal blijven.