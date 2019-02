’Winstrally in staatsobligaties kansrijk’

Volgens Paul Brain, hoofd vastrentende waarden van Newton IM, zullen de uitgegeven schulden het in de tweede jaarhelft beter gaan doen.

De hogere financieringskosten door de gestegen rentes en opgelopen productiekosten vooral in de VS kunnen leiden tot lagere investeringen en dus lagere groei, stelt Brain.

Paul Brain: let op staatsobligaties. Ⓒ Newton

De combinatie van hogere kosten en lagere groei zal volgens Brain mogelijk leiden tot een hoger percentage met wanbetalingen op de markt voor meer riskante bedrijfsobligaties.

Daarvan kunnen de staatsobligaties als veilige haven van profiteren.

Intussen lijkt het gevaar van een verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale banken, potentieel slecht nieuws voor staatsobligaties, een stuk kleiner te zijn geworden.

’Pijnlijker’

„Het vooruitzicht dat de Fed met de rente een plafond heeft bereikt, en een mogelijke stijging van de default rates, kunnen samen een belangrijke combinatie gaan vormen”, aldus Bain.

Ook als centrale banken wel doorgaan met de verkrapping, dan is dat volgens Brain ’waarschijnlijk pijnlijker’ voor riskantere bedrijfsobligaties dan voor staatsobligaties. „Met als gevolg dat de vraag naar de veilige havens toeneemt.”

Tot voor kort vreesden beleggers juist dat de Fed de rente verder zou verhogen, waardoor velen kozen voor een switch naar obligaties met kortere looptijden, die minder rentegevoelig zijn.

Langer is beter

Maar, zo stelt Brain: als de rente niet langer stijgt dan is het logischer om te kiezen voor beleggingen met langere looptijden. De voordelen daarvan verschillen per markt.

In de VS is rentecurve behoorlijk vlak, lange looptijden leveren weinig extra rendement op.

In markten als Europa en Japan, alsmede bepaalde opkomende markten, worden beleggers hiervoor wel beloond met een substantieel hogere rente.

