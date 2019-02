Minder hypotheken met NHG door prijsstijgingen

Bovendien werden er door krapte op de woningmarkt minder huizen verkocht.

Vorig jaar sloten 88.500 huizenkopers een hypotheek af met NHG, maakte de verantwoordelijke stichting Waarborgfonds Eigen Woningen bekend. Dat waren er een jaar eerder nog 101.200. Het totale aantal afgegeven garanties daalde naar 111.400, tegen 118.000 in 2017. Behalve bij de aankoop van een woning, kan de NHG ook worden afgesloten bij leningen voor woningverbeteringen.

Lagere rente

De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo'n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan. Het aantal huishoudens dat vorig jaar een beroep moest doen op de NHG is ruim gehalveerd.

De maximale hypotheeksom waarvoor je een lening met NHG kunt afsluiten, was vorig jaar 265.000 euro. Omdat de huizenprijzen stevig in de lift zitten, is die bovengrens dit jaar opgeschroefd tot 290.000.