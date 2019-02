Minder mensen met een betalingsachterstand

Daarmee is het aandeel mensen met een betalingsachterstand afgenomen van 6,6% naar 6,2%, meldt kredietregistratiebureau BKR.

De toename van het aantal kredieten komt vooral doordat mobiele abonnementen met een telefoon ook als een krediet worden gezien.

Positief

Peter van den Bosch, bestuurder van de stichting BKR, noemt het positief dat ondanks de groei van het aantal kredieten minder mensen betaalproblemen hebben. In het laatste kwartaal van 2018 was er wel weer een lichte toename. Of dat een trendbrek betekent, kan Van den Bosch nog niet zeggen.

Sinds 2015 neemt het aantal mensen met betaalproblemen af.