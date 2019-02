'Galapagos voert omzet op'

Volgens een consensus van analistenschattingen komt de omzet van Galapagos over heel 2018 uit op ruim 265 miljoen euro, fors meer dan in 2017. Toen stonden de opbrengsten nog op 156 miljoen euro. Het operationele verlies daalde tot 72 miljoen euro, tegen bijna 90 miljoen euro een jaar eerder, schatten de analisten. Onder de streep resteert er nog steeds een negatief bedrag van 69 miljoen euro, alhoewel kleiner dan in 2017. Toen hield het biotechbedrijf min 116 miljoen euro over.

De ontwikkelingen rondom het belangrijkste middel filgotinib, dat onder meer voor de behandeling van psoriatische artritis en de ziekte van Bechterew dient, stonden vorig jaar centraal. Zo sloot Galapagos samen met partner Gilead Sciences in september de eerste fase 3-studie succesvol af, waar alle doelen werden gehaald. In de loop van dit jaar moeten meer onderzoeksresultaten naar buiten komen, onder meer over de veiligheid van het middel.

Aantrekkelijke overnameprooi

Volgens zakenbank Cantor Fitzgerald kunnen goede resultaten de goedkeuring van filgotinib door de Amerikaanse toezichthouder FDA versnellen. Galapagos kan dan eerder dan verwacht filgotinib in de Verenigde Staten aan de man brengen.

Galapagos wist ook voortgang te boeken met andere middelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van kandidaatmedicijnen voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) laat veelbelovende resultaten zien. Zo zit GLPG1690 al in de testen van fase-3. GLPG1205 is in fase-2, terwijl GLPG3499 nog in preklinische ontwikkeling is. Een ander middel tegen artrose kreeg een vergunning in de VS via een versneld proces. Het enige negatieve geluid was de herstructurering van de samenwerkingsovereenkomst in het onderzoek naar taaislijmziekte met farmaceut AbbVie.

Overigens is Galapagos, volgens kenners van onder meer Credit Suisse, nog altijd een aantrekkelijke overnameprooi dankzij zijn gevarieerde pijplijn en de recente successen met de ontwikkeling van medicijnen. De analisten bij Jefferies wijzen op een overnamegolf in de biotechsector; de grote overname van de Celgene door Bristol-Myers Squibb van begin dit jaar is een teken aan de wand. Onno van de Stolpe, de topman van Galapagos, vindt dat het bedrijf onafhankelijk moet blijven.