Column: Schraalhans maakt plaats voor vet varken

Weg met dat cynisme! Voorlopig staan de meeste beurzen zo’n 10% hoger dan aan het einde van de dramatisch slechte decembermaand. De ranglijst wordt fier aangevoerd door de Chinese lokale beurzen met een stijging van bijna 15%. Ik kan het niet nalaten even te wijzen op mijn column uit december 2018, toen ik al voorzichtig aanraadde eens een kijkje te nemen op de Chinese beurs die steeds toegankelijker wordt voor buitenlandse beleggers, met name via de Hong Kong Stock Connect. Veel buitenlandse beleggers hebben hun eerste schreden gezet op de lokale Chinese aandelen- en obligatiemarkt. China was altijd een buitenbeentje maar begint nu een ‘gewone’ markt te worden met echte bedrijven.

En niet de zwakste! De Chinese beurs kent inmiddels een groep van echte blue-chip bedrijven die hier ‘Witte Paarden’ worden genoemd. Sterke marktpositie, goed managementteam en solide winstgroei.

Beslissing

Met spanning wordt gewacht op de beslissing van indexaanbieder MSCI later deze maand of het gewicht van China A (lokale) aandelen verder verhoogd wordt. In de wereld van goedkope ETFs zijn dit soort beslissingen van groot belang en de geruchten gaan dat Chinese beleidsmakers zich in allerlei bochten wringen om de machtige indexmakers te plezieren. Zeker nu de export niet meer zo’n drijvende kracht is voor de Chinese economie zou een flinke instroom van buitenlands kapitaal goed van pas komen om de externe balansen van het land op orde te houden.

Zien kopen doet kopen

De binnenlandse beleggers (bij vermogensbeheerders en verzekeraars) helpen ook mee aan de huidige rally, want zij hebben onder invloed van het superslechte sentiment in de tweede helft van 2018 veel kasgeld in hun portefeuille gehouden. Zij worden door de hogere koersen nu gedwongen dat geld aan het werk te zetten om niet achter te blijven bij hun concurrenten. Zo gaat het vaak aan het begin van een bull markt. Zien kopen doet kopen.

Vorige week is ook het Chinese nieuwe jaar begonnen. Het jaar van het varken. Weg met Schraalhans, bij varkens hoort een flinke portie vet. De Chinese dierenriem heeft een cyclus van 12 jaar. Het vorige jaar van het varken was dus 2007. Dat was een jaar waarin de Chinese beurs een explosief rendement liet zien tot het einde van oktober. Toen was het feest voorbij en we weten allemaal nog dat kort daarop de crisis toesloeg.

Fragiel

De traditionele CLSA Feng Shui voorspellers zijn dit jaar behoorlijk voorzichtig. Zij zien tot en met september juist een zwakke Chinese beurs gevolgd door een aardig herstel naar het einde van het jaar toe. Bijgeloof natuurlijk, maar we willen allemaal bedrogen worden. Toch hebben ze wel een punt. De reële economie in China ligt er behoorlijk fragiel bij. De komende maand komen de bedrijven met hun jaarcijfers en dan krijgen we ook meer houvast voor de verwachtingen voor de rest van het jaar. Winsten drijven uiteindelijk de koersen op de beurs en niet indexmakers. En zeker niet de varkens.

Arnout van Rijn (1965) woont en werkt in Hongkong. Hij is fondsmanager van Robeco Asia Pacific Equities sinds 2007. Hij werkt sinds 1990 bij Robeco en is voormalig fondsmanager van Rolinco en Robeco Emerging Markets Equities.