Beveiliger Securitas werft 1800 medewerkers

De uitbreiding is nodig om aan de sterk gestegen vraag naar beveiligingsdiensten te kunnen voldoen. Naast vacatures plaatsen, wil het bedrijf ook in samenwerking met scholen zelf beveiligers opleiden.

Overigens is Securitas ook in andere landen fors aan het werven. In België, waar het bedrijf op zoek is naar 1500 nieuwe medewerkers, organiseerde de beveiligers zelfs 'festivals'. Daarbij werden workshops afgewisseld met optredens van comedians en popartiesten.