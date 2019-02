Half miljoen boete voor Euroturbine Venlo

Uit de deze week vrijgegeven uitspraak van de rechtbank Limburg blijkt dat in dezelfde zaak meerdere verdachten zijn veroordeeld.

Een aandeelhouder, door de rechtbank in de uitspraak „de grote baas” genoemd, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan elf voorwaardelijk, naast een werkstraf van 240 uur.

De directeur van het bedrijf kreeg een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan zeven maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 200 uur.

Leveren aan Iran zonder vergunning van de Nederlandse regering werd in 2009 verboden. Euroturbine heeft volgens de rechter in dat jaar, samen met een in Bahrein gevestigde dochteronderneming, „juridische schijnconstructies opgezet” om de gasturbineonderdelen via een omweg aan klanten in Iran te leveren.

Hoofdverdachte Parviz T. meldde eerder de meldingsplicht over het hoofd te hebben gezien.

’Ernstig’

Aan de in Nederland en Bahrein gevestigde vennootschappen heeft de rechter geldboetes opgelegd van respectievelijk €500.000 en €350.000.

De rechter vond het welbewust schenden van de exportwetgeving „een ernstige normschending”. Even overwoog vanwege die ernst onvoorwaardelijke celstraf. Gezien de tijd tussen april 2010 en de uiteindelijke berechting in 2018/2019 zat echter veel tijd, wat tot een strafvermindering leidde.

Een voormalige directeur van het het bedrijf heeft volgens deze uitspraak een werkstraf van 120 uur gekregen. De werkneemster bij Euroturbine volgens de rechter „de praktische gang van zaken” rondom de verboden export regelde, kreeg een werkstraf van 180 uur opgelegd.

Omdat drie verdachten in 2010 een maand in voorlopige hechtenis hebben gezeten, hoefden zij niet terug naar de gevangenis.

