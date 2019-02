Ⓒ ANP

Parijs - Na de machtsstrijd over KLM-baas Pieter Elbers van de afgelopen weken bij luchtvaartmaatschappij Air France KLM blijkt uit de jaarcijfers ondubbelzinnig waar het probleem zit bij het bedrijf: aan de kant van Air France. Het verschil in de prestaties tussen de beide divisies is gênant aan het worden, zo blijkt woensdag uit de cijfers.